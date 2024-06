Résultat des législatives à Brison-Saint-Innocent : l'élection 2024 en direct

12:08 - Brison-Saint-Innocent : retour sur l'abstention aux dernières législatives

L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Début juin, au moment des élections européennes, parmi les 2 157 inscrits sur les listes électorales à Brison-Saint-Innocent, 37,13% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 41,49% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 40,35% au premier tour et seulement 44,48% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Brison-Saint-Innocent ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 18,82% des personnes aptes à voter dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,5% au premier tour.