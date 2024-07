Résultat des législatives 2024 à Aix-les-Bains : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Comment la composition démographique d'Aix-les-Bains façonne les résultats électoraux ?

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Aix-les-Bains émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 31 874 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 3 015 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (37,64%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 2 458 résidents étrangers, soit 7,90% de la population, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,12%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2460,09 euros par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Aix-les-Bains manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.