Résultat de la législative à Denain : en direct

12/06/22 17:09

L'analyse des résultats des précédents scrutins permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des précédentes élections législatives, le taux de participation avait atteint 44,22% au premier tour des votants de Denain, contre une participation de 38,82% au round numéro deux. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.

À Denain, l'une des clés de ces législatives sera sans aucun doute l'étendue de la participation. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 61,65% des électeurs de l'agglomération. La participation était de 62,7% au premier tour, ce qui représentait 7 246 personnes. La peur d'une reprise du covid-19 pourrait relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Denain.

La majorité présidentielle a chuté à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Denain dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Lors de la dernière élection, à Denain, Marine Le Pen avait pu se hisser à la tête du vote au 1er round de l'élection avec 41,67% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 28,59%. Suivaient Emmanuel Macron à 14,74% et Éric Zemmour, quatrième avec 4,07%.

Quel prétendant à l'Assemblée nationale les 20 055 habitants de Denain fixeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 41,7% des votes au premier tour à Denain, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du "Parti de gauche" et le chef de l'Etat de nouveau en exercice avaient obtenu 28,6% et 14,7% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Denain avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 60,6% des votes, laissant donc 39,4% des votes à Emmanuel Macron.