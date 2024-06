En direct

19:50 - Une prévision de 17% à 20% pour la gauche à Bouchain Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La liste de Raphaël Glucksmann avait terminé à 7,2% à Bouchain pour ce tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer ce soir, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 17% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 20,16% des bulletins dans la localité.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par le RN à Bouchain Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Bouchain entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera à près de 61% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du RN à Bouchain au début du mois Le verdict des élections il y a quelques jours est incontournable. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus sensé au moment du scrutin de ce 30 juin. 57,61% des voix se sont en effet tournées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Bouchain, devant Valérie Hayer à 8,52% et Raphaël Glucksmann à 7,2%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 920 habitants de Bouchain passés par les isoloirs.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Bouchain au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour un meilleur score aux législatives il y a deux ans à Bouchain que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait rassemblé 46,82% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 17,52% et 14,72%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 67,06% contre 32,94%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le score de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour cette législative 2024. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait en première position à Bouchain. On retrouvait en effet Sébastien Chenu devant ses concurrents au premier tour, avec 53,13% dans la ville, qui votait pour la 19ème circonscription du Nord. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 66,59%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,41%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bouchain Quel portrait faire de Bouchain, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 3 996 habitants répartis dans 1 843 logements, cette commune présente une densité de 326 habitants/km². Ses 173 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 139 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (77,59%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 33,24% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 881 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,75%, synonyme d'une situation économique précaire. Pour finir, à Bouchain, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Bouchain Au fil des dernières années, les 4 025 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 52,46% des personnes en âge de voter à Bouchain avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 50,6% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,57% au premier tour et seulement 42,31% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.