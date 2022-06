Résultat de la législative à Desvres : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Desvres sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:27 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Desvres ? 11 candidats se présentent dans la circonscription de Desvres ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidats au niveau des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Et les 3439 habitants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 6 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce 1er round.

Résultat des élections législatives 2022 à Desvres

Les élections législatives 2022 auront lieu à Desvres comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Terry Loire-Rénier Régionaliste Christine Engrand Rassemblement National Brigitte Bourguignon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Simon Erckelboudt Divers droite Pascal Lebecq Nouvelle union populaire écologique et sociale Faustine Maliar Les Républicains Patricia Duvieubourg Divers gauche Jérôme Judek Reconquête ! Vanessa Bourel Ecologistes Laure Bourel Divers extrême gauche Claudine Blauwart Droite souverainiste

Législatives 2022 à Desvres : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 39% des votes au premier tour à Desvres, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 24% et 18% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Desvres avec 60% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 40% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Desvres seront amenés à participer aux législatives 2022 comme tous les Français.