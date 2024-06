En direct

19:50 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 16% et 21% à Lumbres lors de ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en rassembler une part. Le jour du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 16,95% des votes dans la localité. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 14,96% à Lumbres pour les élections continentales. Mais ce sont 21% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,64%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,75%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,64%).

18:42 - La fulgurante évolution du RN à Lumbres en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de chiffres. Mais des pistes émergent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Lumbres entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 38% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,09% pour la liste RN à Lumbres au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Lumbres, avec 46,09%, soit 607 voix dans la ville. Le RN devançait alors Raphaël Glucksmann à 14,96% et Valérie Hayer à 9,95%.

14:32 - 40,35% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Lumbres L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. L'élection du président de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen l'emportait avec 40,35% au 1er tour contre 23,64% pour Emmanuel Macron et 15,33% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 3,92% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 57,05%, devant Emmanuel Macron à 42,95%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des dernières législatives à Lumbres Il y a deux ans, lors des législatives à Lumbres, le RN se plaçait à la deuxième place, 30,56% des votants étant convaincus par son binôme, contre 35,24% pour Brigitte Bourguignon (LREM) au premier tour. Au second, il rassemblait pourtant 53,77% des voix, devant les candidats La République en Marche (46,23%). C'est donc Christine Engrand chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Lumbres : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans la ville de Lumbres, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. Avec 41,39% de population active et une densité de population de 378 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,48% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2017,48 euros/mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (12,57%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,89%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Lumbres mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,34% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Lumbres : quel était le niveau d'abstention aux législatives ? L'étude des consultations politiques précédentes permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Début juin, au moment des européennes, 2 843 électeurs de Lumbres avaient pris part au vote (soit 48,4%). Le taux de participation était de 53,54% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,77% au premier tour. Au second tour, 51,14% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Lumbres pour les législatives 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.