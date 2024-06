Résultat des législatives à Licques : l'élection 2024 en direct

14:24 - Licques : élections législatives et dynamiques démographiques

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Licques, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 718 logements pour 1 636 habitants, la densité de la commune est de 88 habitants par km². Avec 100 entreprises, Licques offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,38% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 23,23% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 293,33 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Licques manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.