Résultat des législatives à Hames-Boucres : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections législatives à Hames-Boucres : un éclairage démographique

Quel impact aura la population de Hames-Boucres sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 114 hab/km² et un taux de chômage de 13,29%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (15,85%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 543 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,67%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,43%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 8,75% à Hames-Boucres, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.