Résultat des législatives à Hardinghen : l'élection 2024 en direct

14:24 - Le poids démographique et économique d'Hardinghen aux législatives

Dans la ville d'Hardinghen, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. Le taux de chômage à 10,02% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 145 hab par km² et 42,44% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (78,3%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 444 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,00%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,33%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Hardinghen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,22% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.