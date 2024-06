En direct

19:51 - Le Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Guînes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,84% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,9% pour Yannick Jadot, 1,93% pour Fabien Roussel et 1,38% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 6,53% à Guînes début juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 12% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,16%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,63%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,83%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Guînes Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 48% à Guînes ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 59,96% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Guînes il y a trois semaines Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi évident au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes 2024 à Guînes. Ladite liste cumulait 59,96% des voix, contre Valérie Hayer à 8,81% et Raphaël Glucksmann à 6,53%.

14:32 - Guînes avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Guînes au cours de la dernière présidentielle avec un score de 47,84% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 18,79% et 15,09% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 5,25% des voix. Marine Le Pen s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 69,12%, devant Emmanuel Macron à 30,88%.

12:32 - Quel verdict pour le RN au premier tour à Guînes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette élection du Parlement. Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Guînes. Dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Christine Engrand qui s'imposait au premier tour avec 40,54%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 62,00%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,00%.

11:02 - Guînes : quand les données démographiques façonnent les urnes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Guînes façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec 43,19% de population active et une densité de population de 215 hab/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 14,91% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 864 €/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,79%) et le nombre de résidences HLM (16,0% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Guînes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,51% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Guînes Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des scrutins électoraux passés ? Durant les précédentes européennes, 48,02% des inscrits sur les listes électorales de Guînes s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 54,66% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 43,55% au premier tour et seulement 42,39% au second tour. Quelle sera la participation à Guînes pour les législatives 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.