19:48 - Quel candidat vont adopter les supporters de la gauche à Rety ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 8,84% à Rety. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 18% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Rety, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 21,57% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,16% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,98% pour Yannick Jadot, 2,43% pour Fabien Roussel et 2,61% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La progression foudroyante du RN à Rety en 5 ans Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces scores. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Rety le 9 juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. 49,8% des suffrages se sont en effet dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Rety, devant Valérie Hayer à 10,84% et Raphaël Glucksmann à 8,84%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi pas moins de 372 votants de Rety.

14:32 - 41,24% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Rety C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection du président de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La numéro 1 de l'ancien Front national l'emportait avec 41,24% au premier round contre 21,38% pour Emmanuel Macron et 17,16% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 4,22% des suffrages. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau la figure de l'ancien FN qui avait le plus convaincu avec 64,14%, devant Emmanuel Macron à 35,86%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Rety ? En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Rety. On retrouvait en effet Christine Engrand au sommet au premier tour, avec 32,43% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 56,93%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,07%.

11:02 - Rety : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les électeurs de Rety peuvent-ils influencer les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,12%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 329 € par an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 681 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,32%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,63%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Rety mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,1% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Rety Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 51,02% au niveau de Rety, contre une participation de 55,72% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,25% au premier tour. Au second tour, 48,34% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Rety ? En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.