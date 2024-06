En direct

19:50 - À Marquise, quels peuvent être les reports du vote de gauche ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste une inconnue. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Marquise, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,88% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,43% pour Yannick Jadot, 2,76% pour Fabien Roussel et 2,03% pour Anne Hidalgo). Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,4% à Marquise. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 4,73% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,91% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,91% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 17% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Marquise Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Marquise entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 38% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,44% pour le Rassemblement national à Marquise il y a trois semaines Le verdict qui a été établi à l'issue des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. 45,44% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Marquise, contre Valérie Hayer à 13,96% et Raphaël Glucksmann à 9,4%. Le RN l'a emporté avec 827 votants de Marquise.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Marquise lors de la dernière présidentielle L'élection suprême est certainement la principale clé pour juger une tendance politique locale. L'élection présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen finissait à 35,05% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,03% et 17,89% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 4,68% des voix. Nouveau coup de marteau de la patronne du RN au 2e tour devant Macron avec 55,58%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Revenir sur le dernier scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des dernières législatives à Marquise, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 30,27% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 32,37% pour Brigitte Bourguignon (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (50,83%). Brigitte Bourguignon remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Marquise : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Marquise, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 2 281 logements pour 5 120 habitants, la densité de la ville est de 381 habitants par km². Ses 325 entreprises attestent une économie florissante. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,82% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 052 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 17,16%, révélant une situation économique fragile. Marquise incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Marquise Au fil des consultations politiques précédentes, les 5 189 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 48,16% des électeurs de Marquise (Pas-de-Calais) s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 51,87% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,67% au premier tour. Au second tour, 44,23% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Marquise ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 791 personnes en âge de voter dans la commune, 73,04% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 75,07% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 846 personnes.