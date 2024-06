Résultat des législatives à Zudausques : l'élection 2024 en direct

Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Zudausques, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 21,37% des votants ayant choisi son binôme, contre 36,72% pour Brigitte Bourguignon (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 58,94%. Brigitte Bourguignon s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Élections à Zudausques : l'impact des caractéristiques démographiques

Quelle influence la population de Zudausques exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le bourg, 22,07% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 17,23% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (90,63%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 492 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,40%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,38%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,8%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Zudausques, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.