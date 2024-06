En direct

19:47 - À Ferques, qui vont retenir les supporters de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,32% des bulletins dans la localité. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment atteint 7,58% à Ferques pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 16% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (4,68%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,26%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,87%).

18:42 - Le RN a vigoureusement séduit à Ferques en 5 ans Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN finisse tout proche des 40% voire plus à Ferques ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 53,39% largement au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Ferques début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur le détail, 331 votants de Ferques ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, enregistrait 53,39% des votes face à Valérie Hayer à 10,65% et Raphaël Glucksmann à 7,58%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Ferques au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est certainement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen s'était illustrée à Ferques à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 41,87% dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,7% et 16,92% des voix. Fabien Roussel ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 3,92% des suffrages. Rebelotte au 2e tour contre Emmanuel Macron avec une candidate du RN à 64,55% contre 35,45%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Ferques Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cette analyse est à utiliser avec des pincettes… Le RN se hissait en première position à Ferques il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Christine Engrand devant ses concurrents au premier tour, avec 33,45% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 56,68%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,32%.

11:02 - Élections législatives à Ferques : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Ferques façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,64% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 45,91% de population active et une densité de population de 202 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,57%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 580 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,01%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,36%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Ferques mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,04% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Ferques : la mobilisation des citoyens aux législatives Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Ferques, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,03% dans la localité. La participation était de 74,08% au premier tour, c'est-à-dire 1 066 personnes. En proportion, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 40,08% au premier tour et seulement 38,29% au second tour. Quel député remplacera Christine Engrand dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais ?