Résultat des législatives à Longfossé : l'élection 2024 en direct

14:24 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Longfossé

Dans la ville de Longfossé, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 141 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,31%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 570 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,54%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,43%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Longfossé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,77% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.