14:24 - Delettes : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Devant le bureau de vote de Delettes, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 475 logements pour 1 168 habitants, la densité de la commune est de 79 hab par km². Ses 34 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,21%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,68% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 50,56% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 662,41 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Delettes, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.