14:24 - Le poids démographique et économique d'Esquerdes aux élections législatives

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Esquerdes, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Avec ses 1 619 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 58 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 467 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 22,87% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,86% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 52,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 776,97 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Esquerdes, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.