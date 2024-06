Résultat des législatives à Wavrans-sur-l'Aa : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections à Wavrans-sur-l'Aa : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel impact aura la population de Wavrans-sur-l'Aa sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,21% et une densité de population de 111 habitants par km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (15,05%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 500 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,43%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,05%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Wavrans-sur-l'Aa mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,51% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.