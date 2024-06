Résultat des législatives à Tournehem-sur-la-Hem : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection du jour. Le RN arrivait en pôle position à Tournehem-sur-la-Hem lors des législatives de 2022. C'est en effet Christine Engrand qui se classait en pôle position au premier tour avec 33,03% dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 50,79%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,21%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Tournehem-sur-la-Hem aux législatives

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Tournehem-sur-la-Hem mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 16,49% et une densité de population de 80 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (79,12%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 451 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,55%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,0%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Tournehem-sur-la-Hem mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,62% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.