11:02 - Nordausques : démographie, élections et perspectives d'avenir

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Nordausques comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 502 logements pour 1 314 habitants, la densité de la ville est de 201 hab/km². L'existence de 68 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,25%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 16,04% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 28,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 114,00 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Nordausques, où les moins de 30 ans représentent 46% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.