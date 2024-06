En direct

19:49 - À Rinxent, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste une inconnue. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Rinxent, le binôme Nupes avait en effet glané 17,5% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment obtenu 12,08% à Rinxent début juin. Mais ce sont 19% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (3,53%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,51%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,88%).

18:42 - La forte évolution du RN à Rinxent Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais quelques grandes lignes émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 41% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella bien au-dessus de sa moyenne nationale à Rinxent le 9 juin Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. 51,21% des voix se sont en effet tournées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Rinxent, face à Raphaël Glucksmann à 12,08% et Valérie Hayer à 10,59%. Le mouvement nationaliste a terminé en tête avec pas moins de 551 habitants de Rinxent passés par les isoloirs.

14:32 - Quel a été l'issue de l'élection présidentielle 2022 à Rinxent ? La ville de Rinxent avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la leader de l'ancien FN finissait avec 39,87% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,7% et 17,21% des voix. Fabien Roussel finissait au pied de ce podium avec seulement 3,37% des suffrages pour sa part. Pour le deuxième tour, c'est aussi la numéro 1 de l'ancien Front national qui se plaçait en tête à Rinxent avec 59%, devant Emmanuel Macron à 41%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN il y a deux ans Les élections législatives avaient abouti à un puissant démarrage pour le RN à Rinxent. Dans la commune, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Christine Engrand qui s'imposait au premier tour avec 33,04%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 54,73%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,27%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Rinxent et leurs implications électorales La démographie et le profil socio-économique de Rinxent contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,46%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (68,8%) met en relief le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2116,97 € par mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 945 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,77%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,91%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Rinxent mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,7% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Rinxent : la mobilisation des habitants aux élections législatives L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Lors des élections européennes de début juin, 46,71% des personnes en âge de voter à Rinxent avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 52,7% en 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,25% au premier tour. Au second tour, 42,69% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 300 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,58% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 72,91% au premier tour, ce qui représentait 1 677 personnes.