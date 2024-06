Résultat des législatives à Brêmes : l'élection 2024 en direct

14:24 - Brêmes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La composition démographique et socio-économique de Brêmes façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,49% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,35%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 469 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,11%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,71%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Brêmes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,68% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.