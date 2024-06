Résultat des législatives à Balinghem : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Balinghem, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 552 logements pour 1 225 habitants, la densité de la ville est de 205 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 38 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 680 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (23,01%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 22,78% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,22% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 475,55 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Balinghem, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

08:02 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Balinghem

Le premier tour des législatives 2024 se déroule ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre de renouveler les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale élus pour cinq ans. Il y a deux ans, les élections législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Parmi les forces en présence dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais, qui réussira à obtenir le plus de suffrages à Balinghem (62610) ? Le bureau de vote de la ville de Balinghem sera accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Pour être informé des résultats du premier tour des élections législatives à Balinghem dès leur sortie, cliquez sur 'Activer les alertes résultats' situé en haut de page.