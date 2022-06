Résultat de la législative à Douchy-les-Mines : en direct

17:16 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Douchy-les-Mines ?

Avec 44,63% des suffrages exprimés, au 1er tour à Douchy-les-Mines, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place au dernier scrutin présidentiel. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 24,4%, au-dessus de Emmanuel Macron à 13,12% et Fabien Roussel à 6,9%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines boulverseront sans doute la situation à Douchy-les-Mines, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.