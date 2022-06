Résultat de la législative à Entrelacs : en direct

12/06/22 11:00

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Entrelacs sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:00 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Entrelacs ? Les clés de ces élections législatives à Entrelacs sont limpides : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 13 candidats. Un niveau un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions du pays. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour booster la part d'inscrits mobilisés.

Résultat des élections législatives 2022 à Entrelacs

Les élections législatives 2022 auront lieu à Entrelacs comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Savoie

Tête de liste Liste Rodolphe Guilhot Régionaliste Christian Roussel Divers Frédéric Exertier Ecologistes Manon Deruem Rassemblement National Jean-Pierre Chauveau Droite souverainiste Marina Ferrari Ensemble ! (Majorité présidentielle) Thierry Bardagi Divers Karine Dubouchet Les Républicains Christel Granata Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Claude Croze Divers droite Pierre Lafargue Droite souverainiste Adrien Casejuane Divers extrême gauche Beatrix Millord Reconquête !

Législatives 2022 à Entrelacs : les enjeux

Les citoyens d'Entrelacs (73) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à contribuer à l'élection des députés qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 28% des votes au premier tour à Entrelacs. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 16% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Entrelacs grâce à 54% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 46% des voix.