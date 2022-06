Résultat de la législative à Éperlecques : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Éperlecques dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:31

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Éperlecques sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Éperlecques. En direct 17:31 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Éperlecques ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Il faudra bien entendu tenir compte des caractéristiques locales, comme à Éperlecques. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 33,16% des suffrages au soir du premier round des législatives le 12 juin dernier. La candidature Rassemblement National reçoit 32,28% des votes. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 14,74% des votes. 13:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Éperlecques à l'occasion des législatives ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux d'abstention qui bat des records durant de ce type de scrutin. Le week-end dernier, 50,71% des personnes habilitées à participer à une élection à Éperlecques s'étaient rendues dans l'isoloir. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention représentait 20,28% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 23,17% au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Éperlecques ! Les paramètres clés des législatives 2022 C'est donc reparti pour ces législatives 2022 à Éperlecques, avec le 2ème volet sur les rails depuis ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les quelques candidats sur la ligne de départ pour devenir député. Les 2745 électeurs d'Éperlecques ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Éperlecques - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Éperlecques aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Christine Engrand Rassemblement National Brigitte Bourguignon Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Éperlecques - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Éperlecques

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Éperlecques Brigitte Bourguignon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,10% 33,16% Christine Engrand (Ballotage) Rassemblement National 30,33% 32,28% Pascal Lebecq Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,98% 14,74% Faustine Maliar Les Républicains 9,85% 8,92% Jérôme Judek Reconquête ! 3,25% 3,76% Patricia Duvieubourg Divers gauche 3,15% 1,77% Simon Erckelboudt Divers droite 1,46% 1,62% Vanessa Bourel Ecologistes 1,34% 1,18% Claudine Blauwart Droite souverainiste 1,13% 1,69% Laure Bourel Divers extrême gauche 1,02% 0,74% Terry Loire-Rénier Régionaliste 0,38% 0,15% Participation au scrutin Circonscription Éperlecques Taux de participation 50,16% 50,71% Taux d'abstention 49,84% 49,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92% 1,65% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,72% Nombre de votants 47 033 1 390

Le résultat de l'élection législative 2022 à Éperlecques a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 2741 électeurs votant dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais résidant à Éperlecques. L'abstention s'élève à 49% des électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription. Brigitte Bourguignon a ainsi engrangé 33% des votes au niveau de la localité. Elle est suivie par Christine Engrand (Rassemblement National) et Pascal Lebecq (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent 32% et 15% des suffrages. Les citoyens des 163 autres communes appartenant à la 6ème circonscription du Pas-de-Calais voteront-ils comme ceux d'Éperlecques ?

Législatives 2022 à Éperlecques : les enjeux