Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 19,06% des bulletins dans la localité. Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 10,26% à Desvres pour les élections continentales. Mais ce sont 19% que peut en revanche entrevoir la gauche encore une fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,23%), de l'EELV Marie Toussaint (1,21%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (4,69%).

Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi observer avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous préoccupe maintenant. 47,28% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Desvres, contre Valérie Hayer à 14,89% et Raphaël Glucksmann à 10,26%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec pas moins de 705 votants de Desvres.

Dans les rues de Desvres, le scrutin est en cours. Avec une population de 4 843 habitants répartis dans 2 356 logements, cette commune présente une densité de 534 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 279 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 885 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (68,93%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,14% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 253 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,88%, révélant une situation économique fragile. Pour conclure, Desvres incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Desvres : les législatives débutent

À Desvres (62240), le taux d'abstention sera sans aucun doute l'un des facteurs importants de ces législatives 2024. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,49% au premier tour et seulement 56,74% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 31,06% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,47% au second tour.