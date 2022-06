Résultat de la législative à Escaudain : en direct

17:18 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Escaudain ?

La majorité est tombé à un cheveu de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des derniers jours rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Escaudain. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Lors de la dernière élection, à Escaudain, Marine Le Pen finissait en première position au 1er round de la présidentielle avec 46,39% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,16%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron à 13,86% et Fabien Roussel, quatrième avec 7,0%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.