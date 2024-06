Résultat des législatives à Famars : l'élection 2024 en direct

Le niveau de participation constituera incontestablement un facteur essentiel des législatives à Famars. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,55% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux de participation de 74,75% au premier tour, c'est-à-dire 1 341 personnes. En proportion, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,06% au premier tour. Au second tour, 40,98% des votants ont exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à inciter les citoyens de Famars à s'intéresser plus fortement au scrutin.

08:02 - Elections à Famars : les horaires des bureaux de vote

Les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Famars (de Ecole Primaire Joliot Curie à Ecole Maternelle Joliot Curie) sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Les résultats des législatives à Famars sont diffusés les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, trois semaines après la victoire significative du RN aux européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. Le dernier scrutin législatif dans la 19ème circonscription du Nord s'est tenu en 2022, quelques semaines après la victoire d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen. Ce scrutin est une nouvelle opportunité pour les candidats d'extrême-droite de se distinguer auprès des électeurs de la commune. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.