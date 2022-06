Résultat des législatives à Famars - Election 2022 (59300) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Famars est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de l' élection législative à Famars est tombé. Les 1791 citoyens de Famars votant dans la 19ème circonscription du Nord ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Reste à déterminer si les électeurs des 35 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Famars. Le niveau de l'abstention s'élève à 54% des citoyens habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune pour la 19ème circonscription du Nord, ce qui représente 966 non-votants. Emmanuel Cherrier a amassé 32% des voix à l'échelle de la ville. Sébastien Chenu (Rassemblement National) et Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 31% et 23% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Famars Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 31,49% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 23,12% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 32,10% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 4,31% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 2,34% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 4,31% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 1,35% Djemi Drici Divers centre 1,76% 0,98% Participation au scrutin Circonscription Famars Taux de participation 42,29% 46,06% Taux d'abstention 57,71% 53,94% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,61% Nombre de votants 33 981 825

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Famars sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Quel résultat aux législatives de Famars pour la coalition LFI-PS-EELV ? Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Famars, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 14,06% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,13% et 1,76% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 18,95% à Famars pour ces légilsatives. 16:30 - À Famars, des sondages tout aussi pertinents ? Avec 33,92% des suffrages exprimés, au 1er tour à Famars, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote à la dernière élection à la présidence de la République. Marine Le Pen arrivait deuxième à 24,83%, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,06% et Éric Zemmour à 7,64%. Les tendances nationales des dernières heures viendront certainement modifier la situation à Famars au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. 14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives à Famars demeure la participation À Famars, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des foyers français seraient capables de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Famars (59300). Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 794 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 73,55% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 74,75% au premier tour, ce qui représentait 1 341 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Famars au premier tour des élections législatives 2022 ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 1 785 personnes habilitées à voter à Famars s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 49,64%), contre un taux de participation de 42,63% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Famars Le vote a débuté ce matin à Famars et il reste encore du temps pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Quel sera le résultat des élections législatives à Famars ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Les électeurs de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 34% des suffrages au premier tour à Famars. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 14% des votes. Le choix des habitants de Famars était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (56% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 44% des votes.