19:04 - Sur qui vont se transférer les électeurs de gauche à Feignies ?

Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à Feignies, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Ce dernier avait atteint 22,48% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,61% et 0,87% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 24,96% à Feignies pour ce premier tour des législatives.