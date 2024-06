Résultat des législatives à Neuf-Mesnil : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait fini première avec 46,47% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Neuf-Mesnil. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,62% et Emmanuel Macron troisième avec 16,17%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 5,49% des suffrages pour sa part. La candidate du RN elle finissait aussi première au second tour avec 67,3%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Neuf-Mesnil : ce qu'il faut retenir

À Neuf-Mesnil, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec une densité de population de 1109 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 22,74%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,25%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 365 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,60%) et le nombre de résidences HLM (19,61% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Neuf-Mesnil mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,57% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.