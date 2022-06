Résultat des législatives à Glageon - Election 2022 (59132) [PUBLIE]

12/06/22 23:06

Bienvenue sur cette page où nous tenterons de donner les clés de ce 1er volet des législatives à Glageon, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On dénombre 9 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 812 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les législatives de 2017, le taux de participation s'était hissé à 42,12% au premier tour des votants de Glageon. La participation était de 41,08% au tour deux.

À Glageon, l'abstention sera immanquablement l'une des clés de ces législatives 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 72,26% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 73,25% au premier tour, c'est-à-dire 808 personnes. La guerre russo-ukrainienne serait par exemple susceptible de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Glageon.

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Ces indications des ultimes semaines se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Glageon ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or Marine Le Pen avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle à Glageon avec 45,74% des votes exprimés, au premier round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 22,74%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 12,58% et Éric Zemmour à 5,59%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 12,58% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Glageon le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,91% et 0,89% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 15,38% à Glageon pour ce premier tour des élections législatives.

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Glageon ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 46% des voix au premier tour à Glageon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 23% et 13% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Glageon grâce à 69% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 31% des votes. Les électeurs de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?