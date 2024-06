En direct

19:49 - À Sains-du-Nord, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Une autre question qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 6,92% à Sains-du-Nord pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 14% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,63%), de l'EELV Marie Toussaint (1,59%) ou encore de Léon Deffontaine (4,76%). La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Sains-du-Nord, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 16,65% des votes dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Sains-du-Nord en 5 ans Alors que tirer de cette combinaison de données ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Sains-du-Nord entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera pas loin des 50% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 54,99% largement au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Sains-du-Nord début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme évident au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes il y a trois semaines à Sains-du-Nord, avec 54,99% des bulletins (485 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 10,43%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 6,92%.

14:32 - Sains-du-Nord avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle La cité de Sains-du-Nord s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022 puisque la patronne de l'ancien FN prenait une avance notable avec 44,77% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,27% et 14,33% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 5,12% des voix pour sa part. En finale deux semaines plus tard, c'est également la cheffe du Rassemblement national qui se plaçait en tête à Sains-du-Nord avec 64,32%, devant Emmanuel Macron à 35,68%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Sains-du-Nord Les élections législatives 2022 avaient donné un bon résultat pour le Rassemblement national à Sains-du-Nord. Dans la commune, qui votait pour la 12ème circonscription du Nord, c'est Michaël Taverne qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 37,70%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 57,72%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,28%.

11:02 - Sains-du-Nord : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Sains-du-Nord, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Avec 42,03% de population active et une densité de population de 183 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 26,65% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 675 euros par an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,62%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (5,72%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Sains-du-Nord mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,28% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives débutent à Sains-du-Nord : l'abstention en question À Sains-du-Nord (59177), la participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 882 personnes en âge de voter au sein de la ville, 27,05% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,97% au second tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,84% au premier tour. Au deuxième tour, 55,47% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Sains-du-Nord cette année ? La hausse généralisée des prix qui grève le budget des familles serait de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Sains-du-Nord.