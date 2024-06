Résultat des législatives à Haulchin : l'élection 2024 en direct

12:07 - C'est parti pour les législatives à Haulchin

Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 1 674 électeurs d'Haulchin (Nord) avaient participé au vote (soit 51,55%), à comparer avec un taux de participation de 52,5% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,22% au premier tour. Au second tour, 45,66% des électeurs se sont déplacés. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour.