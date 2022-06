Résultat des législatives à Haulchin - Election 2022 (59121) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Haulchin

Le résultat des élections législatives 2022 à Haulchin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 19ème circonscription du Nord

Le résultat de l'élection législative à Haulchin est à présent connu. C'est la candidature Rassemblement National qui a amassé le plus de voix de la part des 1660 habitants d'Haulchin inscrits dans la 19ème circonscription du Nord. Sébastien Chenu a engrangé 42% des votes. Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bruno Raczkiewicz (Union des Démocrates et des Indépendants) le suivent grâce à 18% et 15% des suffrages. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 19ème circonscription du Nord : 35 autres communes participent aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour la 19ème circonscription du Nord s'élève à 51% (843 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Haulchin Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 41,56% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 17,51% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 14,61% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 14,86% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 2,77% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 1,51% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 1,26% Djemi Drici Divers centre 1,76% 5,92% Participation au scrutin Circonscription Haulchin Taux de participation 42,29% 49,22% Taux d'abstention 57,71% 50,78% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 2,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,37% Nombre de votants 33 981 817

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Haulchin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:53 - Pour la gauche, les 18,12% de Jean-Luc Mélenchon à Haulchin scrutés Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,12% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote d'Haulchin le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,39% et 1,22% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement atteindre 20,73% à Haulchin pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Haulchin ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Haulchin ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%. A l'issue du dernier vote de, à Haulchin, Marine Le Pen achevait la course en tête au 1er tour de la présidentielle avec 44,65% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,12%, puis Emmanuel Macron avec 17,71% et Fabien Roussel avec 4,98%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Haulchin ? À Haulchin, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera indéniablement l'abstention. La baisse du pouvoir d'achat est notamment susceptible d'éloigner les habitants d'Haulchin des bureaux de vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 77,6% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 75,09% au premier tour, c'est-à-dire 1 254 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Haulchin en 2017 ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 49,05% des personnes en capacité de voter à Haulchin avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 41,96% pour le second round. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Haulchin pour ces législatives 2022 Pour ces législatives à Haulchin, les 2 bureaux de vote (de Centre de Loisirs Pablo Neruda à Centre de Loisirs Pablo Neruda) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer à compter les votes. Ce sont 8 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Législatives 2022 à Haulchin : les enjeux