Résultat de la législative à Haveluy : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Haveluy. La candidature Rassemblement National a obtenu 48,6% des voix au soir du premier round de la législative dimanche 12 juin. Elle a coiffé au poteau les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui décrochent respectivement 24,51% et 12,2% des votes.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Haveluy. Au soir du 1er tour des législatives 2022, les 2257 habitants d'Haveluy inscrits dans la 19ème circonscription du Nord ont désigné la candidature Rassemblement National. Sébastien Chenu a recueilli 49% des voix au niveau de la commune. Il ressort devant Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 25% et 12% des voix. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 35 autres communes qui la composent votent différemment de ceux d'Haveluy. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour la 19ème circonscription du Nord s'élève à 58%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales votant à Haveluy (Nord) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 44.8% des suffrages au premier tour à Haveluy, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et celui qui a signé un second bail à l'Elysée avaient obtenu 25.7% et 11.6% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Haveluy avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 70.3% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 29.7% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.