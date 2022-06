Résultat des législatives à Haveluy - Election 2022 (59255) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Le résultat de la législative 2022 à Haveluy est tombé. Reste encore à déterminer si les citoyens des 35 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux d'Haveluy. Sébastien Chenu a rassemblé 49% des suffrages. Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décrochent respectivement 25% et 12% des votes. Le niveau de la participation parmi les habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune au niveau de la 19ème circonscription du Nord s'élève à 42%, ce qui représente 947 votants.

Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 47,43% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Haveluy. La participation était de 41,9% pour le second tour.

La Nupes est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines s'appliqueront sans doute à Haveluy dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Marine Le Pen avait obtenu la première position lors de la dernière élection suprême à Haveluy avec 44,82% des votes exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 25,65%, devant Emmanuel Macron à 11,58% et Fabien Roussel à 6,0%.

Avec un score de 25,65% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était limitée à Haveluy. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,09% et 1,46% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 28,2% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Haveluy.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales votant à Haveluy (Nord) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 44.8% des suffrages au premier tour à Haveluy, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et celui qui a signé un second bail à l'Elysée avaient obtenu 25.7% et 11.6% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Haveluy avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 70.3% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 29.7% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois.