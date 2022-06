Résultat de la législative à la Motte-Servolex : en direct

12/06/22 17:17

Comment ont voté ordinairement les habitants de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? A l'occasion des dernières législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,83% au premier tour des votants de la Motte-Servolex. Le taux de participation était de 50,49% au deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.

Les dynamiques nationales des derniers jours se répercuteront probablement à la Motte-Servolex. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or Emmanuel Macron avait obtenu la première position à la dernière élection présidentielle à la Motte-Servolex avec 30,81% des votes exprimés, au 1er round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,61%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,3% et Éric Zemmour à 7,28%.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31% des voix au premier tour à la Motte-Servolex, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 22% et 17% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de la Motte-Servolex grâce à 61% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 39% des votes. Le président récemment réélu aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Quel impétrant à l'hémicycle les habitants de la Motte-Servolex mettront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?