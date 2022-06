En direct

19:36 - Quel résultat pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à la Sentinelle ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces législatives, à la Sentinelle comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 20,44% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 1,51% et 1,44% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer un total théorique de 23,39% à la Sentinelle pour ce premier tour.

16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour La Sentinelle ? À la Sentinelle, Marine Le Pen finissait en première position de la dernière élection avec 41,84% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,44%. Arrivaient ensuite, avec 19,34%, Emmanuel Macron et enfin, à 6,04%, Fabien Roussel. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures modifieront certainement ces équilibres lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le RN a dépassé les 19%.

14:30 - À la Sentinelle, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? Le taux de participation constituera immanquablement l'un des critères clés de ces législatives à la Sentinelle. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,58% des électeurs de la ville. La participation était de 70,37% au premier tour, ce qui représentait 1 489 personnes. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les prix du gaz et de l'essence seraient de nature à détourner les habitants de la Sentinelle (59174) des urnes.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à la Sentinelle ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. A l'occasion des dernières législatives, 42,53% des personnes habilitées à voter à la Sentinelle s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 38,81% pour le round deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.