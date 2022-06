Résultat de la législative à Lourches : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Avec 47,56% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Lourches le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour de la législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 30,64% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 10,64% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Lourches. À Lourches, les 2320 électeurs inscrits dans la 19ème circonscription du Nord ont opté pour le candidat Rassemblement National. Au niveau de la commune, Sébastien Chenu a effectivement accumulé 48% des votes. Il devance Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 31% et 11% des voix. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription s'établit à 35% (soit 804 votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Lourches. Les citoyens de 35 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 19ème circonscription du Nord.

Comme partout en France, les habitants de Lourches (Nord) seront invités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 44% des votes au premier tour à Lourches, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le président du parti "La France Insoumise" et celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avaient obtenu 29% et 13% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Lourches avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 64% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 37% des suffrages.