Résultat de la législative à Lourches : en direct

En direct

19:25 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Lourches ? Avec un score de 28,94% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à Lourches. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 0,74% et 1,14% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 30,82% à Lourches pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Lourches ? Marine Le Pen avait gagné la meilleure place lors de la dernière élection à Lourches avec 44,21% des suffrages, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 28,94%, au-dessus de Emmanuel Macron à 12,52% et Fabien Roussel à 4,91%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des derniers jours viendront peut-être bouleverser la donne lors des législatives dans la cité. Et pour rappel, la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives 2022 à Lourches L'un des critères forts des élections législatives 2022 sera immanquablement le taux d'abstention à Lourches. La guerre aux portes de l'Europe est notamment susceptible de pousser les habitants de Lourches à rester chez eux. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, 63,19% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 65,88% au premier tour, soit 1 514 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Lourches, la participation va-t-elle encore baisser aux législatives ? Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette commune lors des précédentes élections ? En 2017, pendant les élections législatives, parmi les 2 250 inscrits sur les listes électorales à Lourches, 41,78% avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 38,22% au tour deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.