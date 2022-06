En direct

19:07 - Quel résultat pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Louvroil ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Louvroil. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 0,72% et 0,51% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 41,98% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Louvroil ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Louvroil dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans le même temps, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Jean-Luc Mélenchon avait gagné la meilleure place lors de la dernière élection à Louvroil avec 40,75% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 32,65%, devant Emmanuel Macron à 12,36% et Éric Zemmour à 4,35%. Par contre en France, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Louvroil Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Louvroil, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique seraient par exemple susceptibles de détourner l'attention des électeurs de Louvroil de leur devoir civique. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 39,19% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 34,39% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Louvroil à l'occasion des législatives 2022 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins antérieurs. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 3 767 inscrits sur les listes électorales de Louvroil avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 35,73%). La participation était de 32,73% pour le round numéro deux.