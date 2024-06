Résultat des législatives à Hautmont : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en séduire une part. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 4,23% à Hautmont pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 21% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (14,71%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,26%) et enfin de Léon Deffontaine (2,78%). La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Hautmont, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 22,71% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national en force à Hautmont avant les législatives Que retenir de cette avalanche de chiffres ? La progression du RN semble déjà solide à Hautmont entre le score de Jordan Bardella en 2019 (47,23%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (54,19%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - L'énorme résultat du RN à Hautmont aux européennes Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont le verdict est aussi à analyser avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui arrive aujourd'hui. Le 9 juin en effet, à Hautmont, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, cumulant 54,19% des voix face à Manon Aubry à 14,71% et Valérie Hayer à 8,5%. Ce sont ainsi 1894 votants qui ont été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Hautmont au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Hautmont au cours de la présidentielle avec un score de 43,11% des voix au premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 24,12% et 16,4% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 5,58% des suffrages. Au second tour, la candidate du RN avait aussi devancé Macron avec 63,88% contre 36,12%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN il y a deux ans Les législatives avaient donné un très bon départ pour le Rassemblement national à Hautmont. On retrouvait en effet Michaël Taverne en tête au premier tour, avec 36,74% dans la commune, partie intégrante de la 12ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 57,95%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,05%.

11:02 - Élections législatives à Hautmont : impact de la démographie et de l'économie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Hautmont foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 14 182 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 476 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (32,01%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 873 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 7,35%, Hautmont est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1865,76 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 30,03%, synonyme d'une situation économique tendue. À Hautmont, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Hautmont Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des élections passées. Au moment des dernières européennes, 9 633 personnes aptes à voter à Hautmont avaient pris part à l'élection (soit 37,33%). La participation était de 39,03% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 32,22% au premier tour. Au deuxième tour, 30,91% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record.