Résultat de la législative à Maing : en direct

12/06/22 19:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Maing sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:24 - Quel score pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Maing ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Maing comme dans toute la France. Cet électorat représentait 19,61% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,28% et 1,4% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 23,29% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - À Maing, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Maing dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 24,83% des voix à Maing, à la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait enregistré 31,9% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,61% (contre 22%). 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives 2022 à Maing reste la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Maing ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 72,12% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 71,42% au premier tour, soit 2 184 personnes. La situation géopolitique actuelle est capable de modifier la stratégie de vote des citoyens de Maing (59233). 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Maing ? Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections passées. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 61,12% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Maing. L'abstention était de 55,45% pour le second tour. 09:30 - Les données clés des législatives 2022 à Maing Les résultats de l'élection législative 2022 à Maing devraient être annoncés peu de temps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte assez rapidement qui des 8 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Maing comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 19ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale Cécile Bourlet Divers extrême gauche Djemi Drici Divers centre Christine Troia Reconquête ! Sébastien Chenu Rassemblement National Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Duquenne Ecologistes

Législatives 2022 à Maing : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31,9% des votes au premier tour à Maing, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,8% et 19,6% des votes. Le choix des habitants de Maing était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (52,9% des suffrages), laissant ainsi à Emmanuel Macron 47,1% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives à Maing (59) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains.