Résultat de la législative à Marquette-en-Ostrevant : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Marquette-en-Ostrevant sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Marquette-en-Ostrevant. En direct 18:41 - La coalition LFI-PS-EELV était arivée sur la 2e marche il y a sept jours à Marquette-en-Ostrevant Le niveau des électeurs de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon sera une des questions clés de ces élections législatives 2022 à l'échelle nationale. Ces électeurs ont représenté 24,25% des suffrages dans la commune lors du premier tour. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 13,55%, 1,17%, 0,64% et 4,91% le 10 avril. La coalition de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 20,27% à Marquette-en-Ostrevant pour ce premier tour des législatives. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Marquette-en-Ostrevant ? Avec 50,97% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Marquette-en-Ostrevant dimanche 12 juin pour le premier round de la législative. Elle est suivie par les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui ramassent respectivement 24,25% et 15,22% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Marquette-en-Ostrevant reste la participation Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,28% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 20,53% au premier tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? La semaine dernière, 46,94% des personnes en capacité de participer à une élection à Marquette-en-Ostrevant avaient pris part au scrutin. 10:30 - On vote à Marquette-en-Ostrevant pour la seconde manche des élections Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Marquette-en-Ostrevant vont vraisemblablement être annoncés pas longtemps après la fermeture de l'unique bureau de vote ce dimanche 19 juin 2022, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le verdict devrait tomber dans les heures suivantes pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Marquette-en-Ostrevant aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 19ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale Sébastien Chenu Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Marquette-en-Ostrevant

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 19ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marquette-en-Ostrevant Sébastien Chenu (Ballotage) Rassemblement National 44,35% 50,97% Patrick Soloch (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,64% 24,25% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 15,22% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 1,06% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 2,83% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 1,59% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 2,65% Djemi Drici Divers centre 1,76% 1,42% Participation au scrutin Circonscription Marquette-en-Ostrevant Taux de participation 42,29% 46,94% Taux d'abstention 57,71% 53,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,87% Nombre de votants 33 981 576

Le résultat du premier round de l'élection législative à Marquette-en-Ostrevant a été publié par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de voix parmi les 1227 électeurs de Marquette-en-Ostrevant inscrits dans la 19ème circonscription du Nord. Reste encore à savoir si les électeurs des 35 autres communes rattachées à la 19ème circonscription du Nord voteront comme ceux de Marquette-en-Ostrevant. Le niveau de l'abstention s'élève à 53% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 651 non-votants. Sébastien Chenu a effectivement accumulé 51% des votes. Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décrochent 24% et 15% des votes.

Législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 48,77% des voix au premier tour à Marquette-en-Ostrevant, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien député européen avaient obtenu 18,89% et 13,55% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Marquette-en-Ostrevant gratifiée de 68,03% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 31,97% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant (59252) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.