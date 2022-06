Résultat des législatives à Marquette-en-Ostrevant - Election 2022 (59252) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant

Le résultat des élections législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 19ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Marquette-en-Ostrevant. Le représentant Rassemblement National décroche la première position chez les 1227 électeurs inscrits dans la 19ème circonscription du Nord et habitant à Marquette-en-Ostrevant. Sébastien Chenu a obtenu 51% des suffrages dans la ville. Il coiffe au poteau Patrick Soloch (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Emmanuel Cherrier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent 24% et 15% des suffrages. Le niveau de l'abstention s'établit à 53% des habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 19ème circonscription du Nord. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Marquette-en-Ostrevant. Les habitants de 35 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marquette-en-Ostrevant Sébastien Chenu Rassemblement National 44,36% 50,97% Patrick Soloch Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 24,25% Emmanuel Cherrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,55% 15,22% Bruno Raczkiewicz Union des Démocrates et des Indépendants 3,32% 1,06% Vincent Duquenne Ecologistes 2,92% 2,83% Christine Troia Reconquête ! 2,44% 1,59% Cécile Bourlet Divers extrême gauche 2,02% 2,65% Djemi Drici Divers centre 1,76% 1,42% Participation au scrutin Circonscription Marquette-en-Ostrevant Taux de participation 42,29% 46,94% Taux d'abstention 57,71% 53,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44% 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,87% Nombre de votants 33 981 576

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Marquette-en-Ostrevant sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:04 - Pour la Nupes, les 13,55% de Jean-Luc Mélenchon à Marquette-en-Ostrevant font espérer La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces législatives, à Marquette-en-Ostrevant comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait obtenu 13,55% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,17% et 0,64% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 15,36% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant ? Les tendances nationales des derniers jours se répercuteront probablement à Marquette-en-Ostrevant ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Or Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à Marquette-en-Ostrevant avec 48,77% des suffrages exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 18,89%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 13,55% et Fabien Roussel à 4,91%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections législatives à Marquette-en-Ostrevant. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 79,72% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 79,47% au premier tour, soit 960 personnes. Les habitants des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? 11:30 - À Marquette-en-Ostrevant quel était le pourcentage de l'abstention à Marquette-en-Ostrevant en 2017 ? Au fil des dernières années, les 1 897 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les législatives de 2017, sur les 1 205 inscrits sur les listes électorales à Marquette-en-Ostrevant, 56,02% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 49,71% au deuxième tour. Les élections législatives mobilisent généralement moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Les données clés des législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant Les résultats de l'élection législative 2022 à Marquette-en-Ostrevant devraient être dévoilés pas longtemps après la fermeture du seul bureau de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et dénouement devrait poindre dans les heures suivantes pour la cité d'abord, avant la circonscription.

Législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 48,77% des voix au premier tour à Marquette-en-Ostrevant, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien député européen avaient obtenu 18,89% et 13,55% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Marquette-en-Ostrevant gratifiée de 68,03% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 31,97% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Marquette-en-Ostrevant (59252) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.