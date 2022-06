Résultat de la législative à Marquise : en direct

12/06/22 11:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Marquise sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:23 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Marquise ? Les résultats des élections législatives 2022 à Marquise vont vraisemblablement être publiés peu de temps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on découvrira très vite qui des 11 candidats se qualifie au 2ème tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Marquise

Les élections législatives 2022 auront lieu à Marquise comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Terry Loire-Rénier Régionaliste Christine Engrand Rassemblement National Brigitte Bourguignon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Simon Erckelboudt Divers droite Pascal Lebecq Nouvelle union populaire écologique et sociale Faustine Maliar Les Républicains Patricia Duvieubourg Divers gauche Jérôme Judek Reconquête ! Vanessa Bourel Ecologistes Laure Bourel Divers extrême gauche Claudine Blauwart Droite souverainiste

Législatives 2022 à Marquise : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 35,05% des voix au premier tour à Marquise. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,03% et 17,89% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Marquise avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 55,58% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 44,42% des voix. Les électeurs de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Marquise (Pas-de-Calais) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.