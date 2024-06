Résultat des législatives à Mouxy : l'élection 2024 en direct

12:08 - Leçons à tirer de la participation aux dernières élections législatives à Mouxy

L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention à Mouxy. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,47% au premier tour. Au deuxième tour, 49,3% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau de la France, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 83,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, contre une participation de 79,7% au second tour, ce qui représentait 1 484 personnes.