Résultat des législatives à Neuville-sur-Escaut : l'élection 2024 en direct

12:05 - Neuville-sur-Escaut : retour sur la participation aux dernières législatives

L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation à Neuville-sur-Escaut. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,71% au premier tour. Au deuxième tour, 47,87% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Neuville-sur-Escaut ? Pour mémoire, au niveau de la France, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,88% dans la commune. La participation était de 77,29% au second tour, c'est-à-dire 1 409 personnes.